El cuerpo sin vida de Daniel Alberto Celis Escalona, de 25 años, fue localizado esta mañana del viernes en el sector Gañango de Puerto Cabello, estado Carabobo, con evidentes heridas de arma blanca. Funcionarios del CICPC iniciaron de inmediato las pesquisas para dar con el responsable de este nuevo crimen en la región.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 9:00 a.m., cuando residentes alertaron a las autoridades sobre un cuerpo tendido en una vía pública del populoso barrio Gañango, conocido por su alta densidad poblacional y conflictos frecuentes. Celis presentaba múltiples puñaladas en el torso y extremidades, compatibles con una agresión violenta, según observaciones preliminares en la escena.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación Puerto Cabello, acordonaron el área y recolectaron evidencias y posibles testigos oculares.

Extraoficialmente, se maneja la hipótesis de una riña por faldas o ajuste de cuentas, común en la zona, aunque el móvil exacto se desconoce hasta el informe forense.

Carabobo cierra un 2025 con alarmante incremento de homicidios: el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reporta +22% en Puerto Cabello respecto a 2024, con Gañango como foco rojo por disputas territoriales de bandas y consumo de drogas. Este caso se suma a otros recientes, como el doble homicidio en Tocuyito la semana pasada.

Celis Escalona, residente local y conocido en el sector por trabajos informales en mecánica, deja en duelo a su familia. «Era un muchacho trabajador, no se metía en problemas», expresó un vecino a este medio. La autopsia está en curso en la morgue de Carabobo, mientras el CICPC cita a personas del entorno del fallecido.