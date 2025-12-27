Un pescador de 50 años asesinó a su pareja con un machete la tarde de Navidad en el sector Los Caneyes de Patanemo, Puerto Cabello, Carabobo, para luego quitarse la vida ahorcándose en su vivienda, según comisiones mixtas del CICPC y policías. El doble suceso eleva la alerta por violencia de género en la región.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. del jueves 25 de diciembre. Ángel Gabriel Uribe Moreno, conocido pescador local de 50 años, atacó a Hayde del Valle Espinoza (42), su conviviente, provocándole heridas graves con un machete: cortes en el rostro, brazo derecho (a nivel del codo), dedos índice y pulgar, y espalda. La víctima falleció desangrada en el lugar pese a auxilios iniciales de vecinos.

Inmediatamente después, Uribe se dirigió a su vivienda cercana y se ahorcó con un mecate alrededor del cuello. Ambos cuerpos fueron hallados por residentes alertados por gritos y silencio posterior.

Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) delegación Puerto Cabello, Policía de Carabobo, Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Protección Civil. Recogieron el arma homicida, evidencias biológicas y testimonios. Extraoficialmente, se apunta a celos patológicos como detonante, tras discusiones previas reportadas por vecinos.

Familiares de Espinoza, madre de dos hijos, claman justicia, «era una mujer trabajadora y amorosa; él la celaba enfermizamente», dijo una hermana.

El CICPC ordenó autopsias y peritajes psicológicos para confirmar el móvil. Autoridades llaman a denunciar violencia temprana vía 0800-MUJERES.