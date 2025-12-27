En un operativo de inteligencia este martes, divisiones antidrogas de Aragua capturaron a tres presuntos sicarios de la banda «Mama Osa», señalados como autores intelectuales del brutal ataque que costó la vida a dos policías PNB y dos militares FANB el 19 de diciembre en Turagua, cerca del autódromo local.

El hecho sangriento ocurrió cuando los uniformados -capitán Andrés Bisamón León, comandante de la 42 Brigada Paracaidista, Tropa Profesional A. Caraballo C., y los primeros oficiales PNB José Landaeta y José Ramón Ávila- se retiraban tras custodiar personal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (Mppapt). Fueron acribillados en una emboscada armada, en un sector controlado por células delictivas.

La División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) sede Aragua y la División de Investigación Penal rastrearon a los detenidos mediante escudriñamiento en zonas cercanas al autódromo Turagua. Los aprehendidos pertenecen a la estructura de «Carlitos Gámez», organización dedicada a cobro de vacunas, extorsión, secuestros y robo de vehículos, según el Código Orgánico Penal.

Adicionalmente, en un despliegue paralelo, fue neutralizado Enrique Nieves, alias «Potro Loco», otro implicado clave en la masacre. Los tres capturados quedaron bajo custodia de la Fiscalía Vigésimo Segunda del Ministerio Público en Aragua, donde se imputarán cargos por homicidio calificado y asociación para delinquir.

Violencia regional

Aragua acumula 47 homicidios contra funcionarios en 2025, un 28% más que en 2024 per OVV, con Turagua como epicentro de bandas que disputan rutas de «vacunas» agrícolas. Este golpe se suma a la «Operación Relámpago» que desarticuló 12 células en el estado desde noviembre.

Familiares de las víctimas exigen justicia expedita: «No descansaremos hasta ver a todos los responsables presos», declaró un hermano del capitán Bisamón. Investigaciones persisten para capturar remanentes de «Mama Osa» y esclarecer financiamiento del ataque.