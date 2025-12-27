Una adolescente de 14 años perdió la vida y cinco personas resultaron lesionadas la tarde de Navidad en un accidente con vuelco ocurrido en la transitada carretera Las Mercedes del Llano-Cabruta, sector Bajo Verde, estado Guárico, donde una camioneta Toyota Hilux se salió de control bajo circunstancias aún bajo investigación.

El siniestro vial se reportó alrededor de las 4:30 p.m. del jueves 25 de diciembre. Yetzy Rojas, de 32 años, conducía la camioneta blanca modelo Hilux Kavak con varios familiares a bordo cuando, por razones que se indagan, el vehículo volcó violentamente en una curva pronunciada del tramo Bajo Verde, conocido por su peligrosa topografía llanera.

Barbara Francelis Carvajal Rojas, de 14 años y pasajera del vehículo, falleció en el sitio debido a politraumatismos graves. Protección Civil Guárico atendió rápidamente y trasladó a los heridos al Hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo en San Juan de los Morros: Natacha Carvajal Rojas (9 años), Nairobi Carvajal Rojas (5 años), Josué Álvarez (6 años), y Yésica Tovar (27 años) resultaron heridos.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Guárico acordonaron la zona, recolectaron evidencias y citaron a testigos.

La vía, principal arteria hacia Cabruta y los llanos orientales, acumula 23 accidentes fatales en 2025 per datos de la Policía Caminera, muchos por falta de señalización y lluvias intensas post-navideñas.

Familiares de las víctimas, originarios de zonas rurales guaricenses, viajaban posiblemente de regreso de fiestas.