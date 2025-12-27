La hegemonía de Cardenales de Lara sobre los Leones del Caracas volvió a quedar de manifiesto. Con un triunfo de 15-13, los crepusculares alcanzaron su victoria número 30 y aseguraron el liderato de la clasificación.

La ofensiva larense castigó sin piedad al pitcheo melenudo con 19 imparables, incluyendo ocho extrabases. Danry Vásquez fue la figura del encuentro al irse de 4-4 con dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas.

A pesar de la resistencia del Caracas, el equipo capitalino conoció su eliminación matemática durante el último tercio del juego, tras la victoria en extra innings de los Tigres de Aragua.

Por otro lado, los Navegantes del Magallanes aplastaron 17-6 a los Tiburones de La Guaira en la UCV. Con este resultado, la «Nave Turca» aseguró, como mínimo, disputar la Serie del Comodín con la ventaja de ser local.

Además, el Magallanes puso su récord por encima de .500 por primera vez en la zafra, provocando un triple empate en el tercer lugar junto a Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia.