Kate del Castillo, reconocida por su papel de Teresa Mendoza en La Reina del Sur, reveló en una reciente entrevista que pasó por un episodio de salud tan fuerte que la imposibilitó de trabajar.

La actriz Kate del Castillo reveló que sufrió de vértigo y tinitus, dos condiciones que afectan el equilibrio y la audición, respectivamente.

«Tuve que parar de trabajar porque fue tan severo el vértigo que tuve que no pude venir a trabajar, por una vez en mi vida tuve que cancelar…», explicó la intérprete en el programa El Gordo y la Flaca.

Una recuperación gradual

Kate del Castillo dijo que ya se está recuperando de sus problemas de salud, aunque aún siente algunos malestares leves. Sin embargo, aseguró que ha podido retomar sus actividades de manera normal.

«Es una cosa horrible el vértigo, te sientes en un mundo cerrado porque como no se ve y puedes funcionar si no está tan severo, de hecho todavía no se me quita por completo pero puedes ya funcionar y puedo manejar, puedo sentarme, puedo caminar derecho, puedo concentrarme en mis líneas…», expresó la actriz.

De vuelta al trabajo

La actriz mexicana también compartió que se encuentra enfocada en la grabación de las escenas de la tercera temporada de The Cleaning Lady, una serie de Fox en la que interpreta a Ramona, una de las protagonistas.

Kate del Castillo se mostró entusiasmada por este proyecto, que la ha llevado a trabajar junto a actores como Elodie Yung, Adan Canto y Vincent Piazza. La temporada se estrenará en el verano de 2024.

Más sobre Kate del Castillo

Kate del Castillo es una actriz mexicana que ha trabajado en cine, teatro y televisión tanto en México como en Estados Unidos. Nació el 23 de octubre de 1972 en la Ciudad de México, hija del actor Eric del Castillo y de Kate Trillo Graham. Su hermana es la presentadora Verónica del Castillo.

Desde pequeña, Kate mostró interés por la actuación y debutó en el cine con la película El último escape en 1978. Se hizo famosa por su papel de Leticia en la telenovela Muchachitas en 1991, y desde entonces ha protagonizado otras exitosas producciones como Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona, Bajo la misma piel, La reina del Sur e Ingobernable.

También ha participado en películas de Hollywood como La misma luna, Bordertown, Los 33, El Chicano y Bad Boys for Life. Además, ha sido embajadora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y ha colaborado con diversas causas sociales.