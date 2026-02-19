Los Dallas Mavericks confirmaron lo que muchos temían: su gran estrella, Kyrie Irving, no volverá a las canchas en lo que resta de la campaña de la NBA.

El escolta veterano ha decidido priorizar la rehabilitación de su rodilla izquierda, tras la grave lesión que sufrió hace casi un año y que ha condicionado su rendimiento.

El anuncio cae como un balde de agua fría para la franquicia texana, produciéndose apenas dos días antes de reanudar la competición tras el parón del All-Star. La situación deportiva de los Mavericks es crítica.

El equipo arrastra nueve derrotas consecutivas, su peor registro en casi tres décadas.

Con este panorama, el equipo ha quedado matemáticamente fuera de la lucha por los puestos de postemporada (Play-offs).

A través de un comunicado oficial emitido por el club, el nueve veces All-Star y figura de 33 años compartió su sentir ante esta difícil decisión.

«Aunque no fue una resolución sencilla, es el camino correcto a seguir. Mi gratitud hacia los Mavericks, mis compañeros y la afición es total por el respaldo incondicional que me han brindado en este proceso», señaló el jugador.