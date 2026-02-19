Los Sacramento Kings han recibido un duro golpe tras confirmarse que sus dos máximas estrellas, Domantas Sabonis y Zach LaVine, no volverán a jugar en lo que resta de la temporada.

Según informó ESPN, ambos jugadores se sometieron a procedimientos quirúrgicos para tratar lesiones persistentes, dejando al equipo sin sus piezas clave en el tramo final del calendario.

El pívot lituano, Domantas Sabonis, fue intervenido con éxito de una rotura de menisco en su rodilla izquierda. Sabonis arrastraba molestias desde noviembre, mes en el que se vio obligado a ausentarse durante 27 partidos.

Aunque intentó regresar a las canchas a mediados de enero, la delicada situación deportiva de la franquicia y el riesgo de agravar la lesión lo llevaron a optar por el quirófano de manera definitiva.

Por su parte, al escolta Zach LaVine lo operaron de una lesión en un tendón de la mano. La baja de ambos supone un vacío enorme tanto en la rotación como en la nómina, ya que Sabonis y LaVine figuran como los jugadores mejor pagados de los Kings.

El impacto estadístico de estas ausencias es demoledor para Sacramento. LaVine se despide de la campaña con un promedio de 19,2 puntos por partido, mientras que Sabonis aportaba una sólida presencia en la pintura con 15,8 puntos y 11,4 rebotes por encuentro.

Con un balance actual de 12 victorias y 44 derrotas, y arrastrando una racha negativa de 14 partidos perdidos antes del parón del All-Star, los Kings se consolidan como el equipo con el peor registro de la NBA.

Ante este panorama, la gerencia de Sacramento ya ha comenzado a planificar el futuro, priorizando asegurar una posición privilegiada en el próximo Draft de la NBA y enfocando todos sus recursos médicos en la plena recuperación de sus figuras para la próxima temporada.