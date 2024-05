De acuerdo con BBC, Fiona Harvey, la mujer que alega ser la inspiración detrás del personaje de Martha en la aclamada serie «Bebé Reno», ha anunciado su intención de demandar tanto al creador de la serie como a Netflix.

En una reciente entrevista con el presentador británico Piers Morgan, Harvey describió la serie como pura ficción y acusó a Netflix y al comediante escocés Richard Gadd, creador y estrella de la serie, de difamación.

A pesar de los intentos de la BBC por obtener declaraciones de Gadd y Netflix, ambos han permanecido inaccesibles.

Reacciones y controversia

La entrevista ha generado una ola de reacciones en los medios. Stuart Heritage, del The Guardian, criticó la entrevista por su naturaleza explotadora, mientras que Ryan Coogan, de The Independent, señaló que no se puede esperar sensibilidad de Morgan.

Ed Power, de The Telegraph, describió la entrevista como una tediosa sesión de preguntas y respuestas más que un debate. La BBC solicitó comentarios a Morgan, pero no ha recibido respuesta.

Interrogatorio y desmentidos

Durante la entrevista, Morgan presionó a Harvey sobre la cantidad de comunicaciones que había enviado a Gadd, quien afirma haber recibido más de 41,000 correos electrónicos y cientos de horas de mensajes de voz, entre otros.

Harvey admitió haber enviado algunos correos y tuits, pero negó haber enviado mensajes de Facebook o mensajes de voz, ya que no poseía el número de teléfono de Gadd. También reveló su intención de demandar al periódico Daily Mail.

Empatía y crítica

En una columna para The Sun, Morgan expresó su simpatía por Harvey, aunque admitió que hubo momentos durante la entrevista que le causaron preocupación.

La BBC intentó contactar a Harvey tras la entrevista, pero ella no estaba disponible para comentarios.

Harvey expresó su descontento con la entrevista al Daily Record y reveló que recibió una compensación de 250 libras por su participación.

Negaciones y aclaraciones

«Bebé Reno» ha sido un éxito rotundo para Netflix, dejando a muchos espectadores fascinados y perturbados.

Harvey negó categóricamente cualquier parecido con la vida real en escenas clave de la serie y enfatizó que nunca ha sido acusada ni condenada por ningún delito, contradiciendo la narrativa de la serie.

A medida que los espectadores especulaban sobre las personas reales detrás de la serie, Gadd y Netflix tomaron medidas para proteger las identidades de los involucrados, aunque reconocieron la dificultad de controlar la especulación en la era de las redes sociales.