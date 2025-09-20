La Vinotinto dio un paso atrás en su posición global al descender al puesto 49 del ranking FIFA, según la última actualización publicada el pasado jueves 18 de septiembre. Este descenso de tres posiciones refleja los recientes resultados negativos del equipo en la Eliminatoria Sudamericana.

El equipo se ubica en el puesto 49 con un total de 1465.02 puntos. Este retroceso se debe a las recientes derrotas en los partidos de la Eliminatoria Sudamericana, que reflejan un momento difícil para la selección.

En contraste, el ranking presenta cambios significativos en la cima, con España ascendiendo al primer lugar mundial con 1875.37 puntos.

Le siguen Francia, en el segundo puesto, y Argentina, que cayó al tercer lugar. Estas tres selecciones mantienen su dominio en el fútbol internacional.

En otros movimientos destacados, la selección de Paraguay protagonizó un ascenso notable al escalar siete posiciones, ubicándose también en el puesto 49. Esta subida contrasta con la situación de Venezuela, que se ha mantenido entre los puestos 46 y 49 en las últimas mediciones.

En diciembre de 2024, La Vinotinto se encontraba en el puesto 47, posición que mantuvo hasta abril de este año. En julio, logró subir al puesto 46, pero con esta reciente actualización, su caída de tres posiciones la sitúa en el lugar 49.