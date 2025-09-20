La selección nacional femenina U-17 de vóleibol ha hecho historia al clasificar por primera vez al Campeonato Mundial de la categoría, que se celebrará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026, tras vencer 3 sets a 0 sobre Colombia en el Campeonato Sudamericano, que se está disputando en la ciudad de Lima.

Con este resultado, Venezuela no solo aseguró su cupo mundialista, sino que también se instaló en las semifinales del torneo continental.

Por su parte, la Federación Venezolana de Vóleibol se mostró profundamente orgullosa de la actuación del equipo.

«Estamos orgullosos de cada una de ustedes. Son la generación de relevo en este renacer del voleibol venezolano y tenemos la firme convicción de que les espera un futuro promisorio en este deporte», expresó en una publicación en Instagram acompañado de un video de la ultima jugada del partido.

Este triunfo es un reflejo del arduo trabajo, la disciplina y el espíritu de lucha que caracteriza a estas jugadoras, quienes han dejado en alto el nombre de Venezuela en la escena internacional.

La clasificación al Mundial U-17 no es solo un hito deportivo, sino también una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de voleibolistas en el país.

Ahora, la selección venezolana continuará su camino en el Campeonato Sudamericano con el objetivo de llegar a la final.

Mientras tanto, ya tienen la vista puesta en el Mundial de Chile, donde competirán con las mejores selecciones del planeta.