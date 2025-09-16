El Premio Roberto Clemente, considerado el honor individual más prestigioso del béisbol para los jugadores de Grandes Ligas, reconoce anualmente al jugador que mejor representa el juego a través de un extraordinario carácter, participación comunitaria, filantropía y aportes positivos tanto dentro como fuera del terreno. En esta ocasión los Minnesota Twins se enorgullecen de nominar al lanzador venezolano Pablo López para el Premio Roberto Clemente 2025.

Desde ahora, los aficionados pueden votar por el Premio Roberto Clemente presentado por Capital One en MLBTogether.com/clemente21.

El sitio, que presenta la biografía de cada uno de los nominados, permitirá a los aficionados votar hasta el final de la temporada el domingo 28 de septiembre.

El ganador del proceso de los fans contará con un voto entre los otros emitidos por un panel de expertos.

La idea de reconocer a los jugadores de Grandes Ligas por su labor filantrópica empezó en 1971 con la creación del Premio del Comisionado.

El reconocimiento fue rebautizado como Premio Roberto Clemente en 1973, como un tributo a Clemente tras su fallecimiento el año anterior.