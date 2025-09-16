La campeona venezolana Yulimar Rojas ha tenido un regreso triunfal a la pista, asegurando su lugar en la final de triple salto del Mundial de Atletismo en Tokio.

Con un impresionante primer salto de 14,49 metros, Rojas superó la marca mínima de clasificación de 14,35 metros, demostrando que su lesión en el tendón de Aquiles, que la mantuvo alejada de los Juegos Olímpicos de París, no ha disminuido su talento.

Tras una ausencia de un año, y una breve presentación de exhibición en Barcelona que tuvo que abandonar por molestias, Yulimar Rojas ha vuelto a la escena mundial con la misión de reafirmar su dominio en la disciplina.

La final, donde buscará subir al podio, se disputará este jueves a las 7:50 de la mañana, (hora de Venezuela).

Un total de 12 atletas competirán por el oro, con las que no lograron la marca mínima clasificándose por sus mejores resultados.