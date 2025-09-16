Barquisimeto amaneció de luto ayer lunes tras la trágica noticia del fallecimiento de Erick Castillo, entrenador y fundador de la Escuela de Béisbol Menor EC9. El domingo por la tarde, un accidente con su motocicleta en la avenida Ribereña terminó con su vida, dejando consternada a la comunidad deportiva local.

Erick Castillo, figura emblemática del béisbol larense, perdió la vida tras un accidente ocurrido en el Distribuidor Jirahara. Según testigos, la motocicleta que conducía perdió estabilidad y derrapó, provocando que chocara contra un muro y cayera desde aproximadamente 20 metros de altura.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Central Antonio María Pineda no pudo superar la gravedad de las lesiones sufridas.

Castillo no solo se destacó como entrenador sino también como un mentor apasionado que formó a numerosas generaciones en el béisbol menor. Su legado permanece vivo en cada jugador y entrenador que llevó bajo su tutela.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia de compañeros, padres y amigos que destacaron su dedicación, espíritu solidario y amor por el deporte.

Las investigaciones sobre las circunstancias exactas del accidente continúan en curso, mientras la familia y la comunidad deportiva se preparan para despedir a un hombre que dedicó su vida al béisbol y a la formación de jóvenes talentos.