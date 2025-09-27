Autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes a la venezolana Angélica Torrini, de 29 años, quien había sido detenida bajo la acusación de presunto secuestro en el marco de la investigación por el asesinato del cantante colombiano Bayron Sánchez (conocido como B King) y del DJ Jorge Herrera (alias DJ Regio Clown).

Ambos músicos fueron hallados sin vida el pasado 22 de septiembre en el Estado de México.

Confusión en la Detención

Inicialmente, la fiscalía de Ciudad de México había informado que Torrini, conocida en redes sociales como Angie Miller, estaba desaparecida. Sin embargo, la institución aclaró posteriormente que la joven había sido aprehendida el martes, un día después del hallazgo de los cuerpos.

La detención de la venezolana, que se desempeña como actriz y modelo en la industria del entretenimiento para adultos, fue realizada por una unidad antisecuestro de la fiscalía mexiquense en la misma zona donde aparecieron los cadáveres, según detalló el periódico digital El Economista.

Vínculos de la Detenida con la Víctima

Torrini, quien reside en la capital mexicana, compartía imágenes en sus redes sociales junto a B King. En un video publicado el 11 de septiembre, lo describió como «mi colombiano favorito».

El cantante y el DJ fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en Ciudad de México, adonde habían viajado por presentaciones.

Denuncia y Continuidad de la Investigación

Juan Camilo Gallego, representante de los músicos, fue quien denunció la desaparición. Gallego declaró a la emisora W Radio de Colombia que teme por su vida y ha solicitado asilo político en varios países. Además, el representante rechazó las versiones que vinculan el doble homicidio con un cártel de drogas.

Las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México continúan con la investigación de este caso, pero hasta el momento han evitado ofrecer detalles sobre las pesquisas en curso.