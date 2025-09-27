César Elbano Fernández Rangel, de 60 años, ha sido imputado por el Ministerio Público y privado de libertad por un tribunal del estado Guárico por el delito de femicidio agravado.

Se le acusa de asesinar a su pareja, María Auxiliadora Puerta de Solano, de 41 años, con quien mantenía una relación de 18 años.

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó que Fernández, supuestamente «cegado por la ira y los celos, asesinó a su esposa agrediéndola de forma salvaje con un objeto contundente tipo palo hasta causarle la muerte». Posteriormente, el hombre habría intentado simular un accidente para evadir su responsabilidad.

Detalles del Crimen y Hallazgos

El trágico suceso ocurrió la mañana del pasado 18 de julio en un aljibe de agua ubicado en la carretera nacional vía El Sombrero, específicamente en el sector Soroco, municipio Miranda (Calabozo), en Guárico.

Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Calabozo, revelaron que Fernández fingió que su esposa había caído accidentalmente al pozo mientras intentaba rescatar a un gato.

Sin embargo, la autopsia fue crucial al determinar que, si bien la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión, la víctima primero fue golpeada con un palo y un trozo de madera antes de ser arrojada al agua.

El director del Cicpc, Douglas Rico, añadió que no era la primera vez que Fernández atentaba contra la vida de su esposa.

En el lugar del crimen, que ha conmocionado a la entidad guariqueña, fueron incautados como evidencias dos trozos de madera, prendas de vestir y un par de calzados.