La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este miércoles una «transición real» en Venezuela tras reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Insistió en que no quede «un sector del régimen en el poder».

Machado salió optimista: son «horas y días decisivos» para Venezuela. Definrió a Rubio como «una de las personas que mejor entiende el hemisferio» y afirmó contar con respaldo total del Gobierno Trump.

«Estamos dispuestos a facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder», respondió a preguntas sobre un Gobierno con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Su meta: «restituir» instituciones para «justicia» y «reencuentro de venezolanos», no estabilidad de régimen residual. «Puedo asegurar que la transición a la democracia tendrá lugar, con respaldo de democracias clave, especialmente Trump», enfatizó.

Regreso inminente y debilidad represiva

Expresó deseo de volver pronto a Venezuela, con planes flexibles que podrían incluir escalas en otros países. Sobre Rodríguez —quien rechazó órdenes externas—: «No se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo».

«Empezamos a ver cómo el aparato represivo se debilita. ¿Es suficiente? No, pero las señales son extraordinarias», dijo. Notó liberación de más de 300 presos, pero más de 700 siguen detenidos, con nuevos arrestos este mes.