El gobernante oficialista Nicolás Maduro se ofreció a colaborar con la administración de Donald Trump en la captura de los cabecillas de la megabanda criminal internacional Tren de Aragua.

La propuesta, planteada en medio de un aumento de la presión militar estadounidense en el Caribe, buscaría aliviar las tensiones bilaterales.

Según reveló Bloomberg, la oferta se transmitió al enviado estadounidense Richard Grenell a principios de este mes, acompañada de una carta dirigida al presidente Trump, como parte de los esfuerzos para reiniciar las conversaciones con Washington.

De acuerdo con fuentes familiarizadas, citadas por la agencia de noticias estadounidense, Maduro afirmó que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, la banda venezolana declarada «organización terrorista por Trump, cuyos tentáculos habrían llegado a EE. UU. y varios países de América Latina».

En su carta, Maduro insistió en retomar los canales de conversación: “Lo invito respetuosamente, presidente, a promover la paz a través del diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”.

Sin embargo, la posición oficial de Estados Unidos es que el enfoque está puesto en desmantelar las presuntas operaciones criminales del gobierno de Maduro, no en dialogar con él.

El ofrecimiento de Maduro se interpreta como un intento por usar una amenaza compartida (el Tren de Aragua) para detener la presión militar y económica de Washington.

El líder chavista aprovechó la comunicación para reiterar su postura de que Venezuela no es una fuente principal de tráfico de drogas hacia EE. UU.

A pesar de la negativa explícita de la Casa Blanca a negociar, el canal de comunicación a través de Grenell parece mantenerse abierto. El propio enviado estadounidense confirmó que sigue en contacto con el “equipo de Maduro”.

“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo”, declaró un funcionario de la Casa Blanca. “La política del gobierno es ejercer máxima presión sobre el gobierno de Maduro, y no se están llevando a cabo negociaciones que puedan beneficiarlo”.