La segunda etapa de Yadier Molina con los Navegantes del Magallanes la recordarán como la «salvadora», luego de sacar al equipo del sótano a la clasificación directa al Round Robin. Y también será recordada por llevarse el Premio ‘Chico’ Carrasquel al Mánager del Año de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El boricua, de 43 años, unió su nombre a Los Grandes de la LVBP después de conseguir a la nave en el sótano, con registro de 8-15, para retomar el rumbo hacia la clasificación bajo sus órdenes y guiarlos a una marca de 20-12, que les permitió clasificar en el tercer lugar con récord de 29-27, a un juego de la punta.

Molina asumió las riendas el 14 de noviembre en lugar de Mario Lissón, quien estuvo al mando por cinco juegos en sustitución de Eduardo Pérez, aunque no estuvo al mando por un viaje personal en el juego del 22 de diciembre, en el que los turcos se impusieron a Caribes de Anzoátegui con Roberto Espinoza como interino.

Este desempeño le permitió recibir 36 votos al primer lugar y 20 al segundo para llevarse el galardón con 128 puntos, superando los 60 de Asdrúbal Cabrera, de Caribes de Anzoátegui, y los 28 de César Izturis, de Cardenales de Lara.

Lipso Nava, dos veces ganador del Premio “Chico” Carrasquel, obtuvo 19 puntos, mientras que Henry Blanco, galardonado en una ocasión con este mismo premio, recibió cinco puntos.

Albert Pujols dio la noticia

El dominicano Albert Pujols, su legendario compañero durante nueve temporadas con los Cardenales de San Luis, le dio la noticia sobre su triunfo en las papeletas, a través de una llamada telefónica.

«Albert me dijo algo, pero no sabía si eso era oficial», le dijo Molina.

«Me siento bien contento, bien bendecido. Obviamente, es algo no esperaba, por tantos candidatos buenos que se lo merecen», señaló el exreceptor boricua.

«Humildemente, lo recibo con todo el aprecio y estoy bien contento con la noticia».

Molina se convirtió de esta manera en el quinto mánager importado en llevarse esta distinción, uniéndose a Buddy Bailey (2006-2007), Frank Kremblas (2008-2009), Jody Davis (2010-2011) y Mike Rojas (2017-2018).

Además, es el quinto estratega del Magallanes en adjudicarse el “Chico” Carrasquel, después de Alfredo Pedrique (2005-2006), Carlos García (2009-2010), Luis Dorante (2018-2019) y Wilfredo Romero (2021-2022).

Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportivay Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, finalizarán 17 de enero con el anuncio del ganador del Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso, que tiene como finalistas a Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui), Wilson García (Bravos de Margarita) y a Rougned Odor (Navegantes del Magallanes).