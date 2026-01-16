El mánager de Navegantes del Magallanes entiende muy bien la situación de su equipo y sabe que deben ir un juego a la vez. Siguen estando comprometidos, pero este jueves sumaron su segundo triunfo seguido (y tercero en lo que va de Round Robin) para mantener vivas sus esperanzas de meterse en la pelea por el boleto a la Serie Final.

Jugando como dueños de casa en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Magallanes desplegó su ofensiva para derrotar a las Águilas del Zulia con marcador de 10 carreras por 4 y Molina tuvo mucho que ver. Su decisión de traer a José Suárez a relevar al abridor Yohander Méndez en el tercer inning puede haber sido la clave del triunfo. Más tarde tomó otra buena decisión con el ingreso de Jesús Reyes al montículo para sofocar una rebelión zuliana.

Suárez contuvo a los rapaces y le dio oportunidad a sus bateadores de voltear el marcador, lo que terminó sucediendo gracias a demostraciones de poder. Jonrones de Wilfredo Tovar, Ángel Reyes y Leandro Cedeño (además de otros tres extrabases) cambiaron el curso del partido.

Ángel Reyes el héroe del Magallanes

Antes del partido de hoy Ángel Reyes no había visto tanto tiempo de acción como le hubiera gustado. Vino de la banca y ante sus excompañeros conectó un largo cuadrangular –de unos 400 pies- en el cuarto inning que le dio a Navegantes una ventaja que ya no perderían.

Reyes no vio este batazo como un desquite ante el conjunto que lo cambió antes de que comenzara la temporada.

Juan Mateo fue el derrotado (0-1) y José Suárez se apuntó el triunfo (1-1) en una buena labor de 3.0 innings en los que no permitió anotaciones, le dieron cuatro hits, otorgó un boleto y ponchó a dos rivales.

Fue fundamental para Magallanes anular a un bateador peligroso como Alí Castillo, que se fue en blanco en cinco turnos. José Pirela remolcó dos carreras y ligó de 4-3.

Lo que viene

Las Águilas siguen su gira y viajarán este viernes a Puerto La Cruz para desafiar a Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel. Significará el debut para su nueva pieza, el lanzador mexicano Felipe González.

Por su parte, el Magallanes regresa al José Bernardo Pérez de Valencia para recibir la visita de Bravos de Margarita. El mánager Yadier Molina todavía no ha anunciado a su abridor.