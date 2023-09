La precandidata presidencial del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, detalló la en una entrevista con el periodista Miguel Ángel Rodríguez que la decisión del Gobierno Nacional de inhabilitarla políticamente fue un factor que favoreció su candidatura, y a lo cual considera fue un «error» por parte de esta instancia.

Indicó además que las primarias de la oposición a realizarse el próximo 22 de octubre son un factor de riesgo para el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que podría colocar en peligro su posición dentro del Estado venezolano, por lo que diversas personas intentarán obstaculizar este proceso electoral.

«Les salió muy costoso (la inhabilitación). No solamente lograron que yo tuviera mucho más apoyo interno, pero además, lograron poner los ojos del mundo entero sobre Venezuela y las primarias. Entonces, en este caso, yo creo que el régimen prefiere que sean otros actores, que no se vean como parte del régimen quienes obstaculizaran las primarias», precisó.

Machado sentenció que «derrotará la inhabilitación» colocada por la Contraloría de la República hace tres meses y medio en su contra, y que junto a esto se inscribirá como candidata a las elecciones presidenciales planteadas para el próximo año 2024.

«Yo siento que los venezolanos lo que me van a dar el 22 de octubre es un mandato. Me están diciendo, yo creo en ti porque esta es tu trayectoria, estas son tus ideas, tus valores y este es tu proyecto, estas son tus propuestas, y esto es lo que tú nos has dicho, y la gente ha votado porque cree que yo voy a defender esto hasta el último instante de mi vida. Y no solamente que lo voy a defender, sino que vamos a ganar, así que, la respuesta es clara, eso es absolutamente falso», explicó.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró el pasado miércoles 23 de agosto que el Gobierno Nacional investigará los fondos que haya recibido, o que reciba, la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) para financiar estos comicios presidenciales.