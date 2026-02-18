El municipio El Callao ha recibido a un total de 41.600 personas durante el presente asueto de Carnaval, siendo una cifra récord, superando los más de 25 mil turistas que asistieron a las festividades carnestolendas en 2025, consolidándose como el epicentro turístico del estado Bolívar.

Según el balance ofrecido por el alcalde Jesús Coromoto Lugo, la afluencia de visitantes —monitoreada por un equipo de control en el terminal de entrada— ha superado las expectativas, impulsando la actividad de transporte desde municipios vecinos como Guasipati y Tumeremo.

Asimismo, informó que el comportamiento ciudadano fue ejemplar, permitiendo que el despliegue de seguridad arroje estadísticas de incidentes «relativamente pequeñas».

Aunque se han atendido casos de intoxicación y accidentes menores de motocicletas, Lugo enfatizó que no se han registrado hechos que lamentar, calificando el desarrollo de las fiestas como un éxito rotundo.

Tradición y cultura callaoense

La agenda ha sido el motor de esta histórica movilización, destacando la Misa de las Madamas, evento que ha trascendido su carácter religioso para convertirse en un acontecimiento único y masivo.

Así como el desfile de los «Medio Pintos», que, debido al colapso por la cantidad de personas en la entrada del municipio, la organización de los 800 participantes de esta comparsa debió trasladarse a las inmediaciones de la sede policial para garantizar el orden.

Para el cierre de las jornadas se espera el recorrido de 18 comparsas acompañadas por 35 reinas de belleza locales.

Finalmente, la autoridad municipal resaltó la logística de transporte, señalando que solo en una jornada salieron 120 autobuses hacia Guasipati y 70 hacia Tumeremo, lo que evidencia la magnitud del flujo de pasajeros que se moviliza para disfrutar del patrimonio cultural de la región.