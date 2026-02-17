Perú volvió a sumergirse en la inestabilidad política este martes tras la destitución del presidente José Jerí, quien apenas llevaba cuatro meses en el cargo luego de suceder a Dina Boluarte, también removida por el Congreso.

La salida de Jerí se produjo tras prosperar una de las siete mociones de censura presentadas en su contra, en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos, un escándalo bautizado como el “Chifagate”. El abogado, de 39 años, negó haber cometido delitos y calificó los hechos como “errores” de forma, pero las versiones contradictorias y nuevas revelaciones terminaron debilitando su posición.

La controversia estalló tras difundirse un video en el que Jerí aparece encapuchado ingresando a un restaurante chino cerrado al público para reunirse con el empresario Zhihua Yang. Posteriormente surgieron imágenes de otros encuentros con Yang y con Ji Wu Xiaodong, vinculado a una presunta red de tráfico ilegal de madera y con antecedentes judiciales.

El Congreso logró reunir las 78 firmas necesarias para convocar el pleno extraordinario. Mientras el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, se opuso a la vacancia alegando que no debía “desestabilizarse más al país”, otras bancadas sumaron los votos suficientes para concretar la destitución.

Una encuesta de Datum Internacional reveló que el 68% de los ciudadanos considera a Jerí sospechoso de actos de corrupción, lo que marcó un giro respecto al 58% de aprobación que registraba al inicio de su mandato.

Tras la vacancia, el Congreso deberá elegir este miércoles a un nuevo titular del Parlamento, quien asumirá automáticamente la Presidencia hasta el 28 de julio, cuando tome posesión el mandatario que resulte electo en los comicios de abril.

Con esta nueva destitución, Perú profundiza una crisis política que se ha convertido en constante durante la última década, marcada por la caída recurrente de presidentes antes de culminar sus mandatos y una creciente incertidumbre institucional.