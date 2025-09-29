En el municipio Caroní, sector Las Morucas, parroquia 5 de Julio, se realizó un despliegue de atención social, que llegó a más de mil familias de 10 comunidades del punto y círculo de la BMS “Felipa Guzmán.

En esta jornada ofrecieron atención en diversas especialidades como pediatría, medicina general, atención al adulto mayor, ginecología, obstetricia, odontología, oftalmología, dermatología y consulta diferenciada para niños, niñas y adolescentes.

También ofrecieron servicios de optometría, ecosonografía ginecológica, obstétrica, renal, tiroidea, de piel, partes blandas y abdominales, psicología, inmunización, desparasitación, control de malaria, INN y farmacia.

Durante la actividad, los niños y niñas disfrutaron de colchones inflables, juegos tradicionales, pintacaritas, cotillones y la entrega de golosinas.