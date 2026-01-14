La inflación anual en Argentina alcanzó el 31,5% en 2025, la tasa más baja desde 2017 (24,8%), y segundo año consecutivo de desaceleración gracias al ajuste fiscal y disciplina monetaria del Gobierno de Javier Milei, según el INDEC.

Esto marca un retroceso histórico: la última vez con dos años seguidos de caída fue 2007-2009, resalta Maximiliano Gutiérrez, de Fundación Mediterránea. Aun así, supera el promedio mundial del 4,2% (FMI).

En diciembre, los precios subieron 2,8% mensual (vs. 2,5% en noviembre), superando pronósticos y acumulando cuatro meses de aceleración. «Esperamos baja desde enero por equilibrio fiscal», dice Iván Cachanosky, de Libertad y Progreso.

Desaceleración no lineal

Post-devaluación de diciembre 2023 (25,5% mensual), la inflación anual llegó a 289,4% en abril 2024. Luego descendió por disciplina fiscal, caída del consumo y volatilidad: pico 3,7% (marzo), piso 1,5% (mayo), y rebote >2% desde septiembre por elecciones.

Gutiérrez: «La desinflación fluctúa; septiembre-octubre tuvo incertidumbre política».

Consultoras del BCRA ven 20,1% anual (vs. 10,1% oficial). Cachanosky optimista: «1% mensual para julio/agosto; anual ~15%».