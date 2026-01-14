El presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este martes que se han registrado más de 400 excarcelaciones de presos políticos desde las primeras 160 del 23 de diciembre de 2024, como parte de un «gesto unilateral» impulsado por el Gobierno liderado por Delcy Rodríguez.

Durante una sesión transmitida por ANTV y disponible en YouTube, Rodríguez precisó: «Van más de 400 desde las primeras 160 el 23 de diciembre de 2024». Fuentes legislativas aclararon que las referencias recientes corresponden a diciembre de 2025. En su canal de Telegram, reiteró las «400 excarceladas» desde finales de 2024, enfatizando el «gesto unilateral de la República Bolivariana».

Cifras oficiales detalladas

Según el Gobierno: 160 en diciembre 2024; 99 en Navidad 2025; 88 en Año Nuevo 2025; y 116 el Lunes Pasado. Esto suma un total de 463 desde diciembre 2024 y 303 desde diciembre 2025. Rodríguez insistió en que no se trata de presos políticos, sino de personas procesadas por «faltas contra la ley y la Constitución». «Pidieron invasión, agresiones y violencia; complacidos. Para la convivencia y unión, de manera unilateral vía el Consejo de Soberanía Paz, el Ejecutivo inicia masivas excarcelaciones», declaró. Prometió poner «listas de nombres» a disposición, una exigencia pendiente de ONG y familiares que aún no se ha materializado.

Contexto reciente y discrepancias

El lunes, el Ministerio Penitenciario anunció 116 «excarcelaciones» por alterar el orden y la estabilidad, como parte de una revisión de causas ordenada por Nicolás Maduro —capturado en EE. UU. el 3 de enero— y continuada por Delcy Rodríguez. El jueves pasado, Rodríguez había anunciado un «número importante» de venezolanos y extranjeros liberados, sin detalles ni condiciones específicas.

Sin embargo, persisten discrepancias: la ONG Foro Penal, que registra más de 800 presos hasta el domingo, reportó solo 56 excarcelaciones el martes. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD, oposición) contabiliza 76 en el mismo período.