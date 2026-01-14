AME4946. CARACAS (VENEZUELA), 13/01/2026.- Fotografía difundida por la cuenta en X @ConElMazoDando del ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa este martes, en Caracas (Venezuela). Cabello reportó la incautación de 7.148 kilogramos de narcóticos en los primeros 13 días de 2026. EFE/ ConElMazoDando /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

«Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener», afirmó en rueda prensa por VTV.

Cabello negó acusaciones EE.UU.: 5 enero, 238 fardos (6.850 kg marihuana, 91,75 kg cocaína). «Duro golpe a industria droga, a quienes creen pasar por Venezuela, a narrativa de narcoestado».

Operación Catatumbo (oeste, zona paz Colombia): 3 detenidos.

Señalamientos regionales

Porcentaje «muy pequeño» pasa por Venezuela; culpa Colombia/Ecuador. «Colombia cultiva/envía a Ecuador, mayor distribuidor mundial gracias apoyo gobierno actual: control aduanas/empresas frutas para exportar droga».

Venezuela no descuida lucha; 2025 «muy exitoso» con «certeros golpes».

Desde agosto 2025, buques guerra EE.UU. Caribe sur vs. narcotráfico; Caracas denuncia «amenaza cambio régimen».

3 enero: tropas EE.UU. atacaron Caracas/otros estados, capturaron Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en EE.UU.

