«Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener», afirmó en rueda prensa por VTV.

Cabello negó acusaciones EE.UU.: 5 enero, 238 fardos (6.850 kg marihuana, 91,75 kg cocaína). «Duro golpe a industria droga, a quienes creen pasar por Venezuela, a narrativa de narcoestado».

Operación Catatumbo (oeste, zona paz Colombia): 3 detenidos.

Señalamientos regionales

Porcentaje «muy pequeño» pasa por Venezuela; culpa Colombia/Ecuador. «Colombia cultiva/envía a Ecuador, mayor distribuidor mundial gracias apoyo gobierno actual: control aduanas/empresas frutas para exportar droga».

Venezuela no descuida lucha; 2025 «muy exitoso» con «certeros golpes».

Desde agosto 2025, buques guerra EE.UU. Caribe sur vs. narcotráfico; Caracas denuncia «amenaza cambio régimen».

3 enero: tropas EE.UU. atacaron Caracas/otros estados, capturaron Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en EE.UU.