María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron este martes que la «liberación masiva de presos» prometida por el régimen hace cinco días es un engaño: de los 116 excarcelados anunciados por Jorge Rodríguez el lunes, solo 56 han sido verificados por ONGs de DDHH.

La vocería opositora, en comunicado, tacha de falsa la cifra oficial. «No se corresponde con la realidad», afirman, y critican la opacidad: ni listas publicadas ni notificaciones a familias, dejando a cientos en vigilias frente a prisiones, gastando lo poco que tienen y arriesgando su salud.

Rodríguez, presidente de la AN y hermano de Delcy Rodríguez, lo anunció el jueves pasado –días después de la incursión estadounidense del 8/01 en el país petrolero–. Pero la oposición insiste: «Cada día en prisión cuenta. La vida de cientos está en juego», citando la muerte reciente de Edison José Torres Fernández (52), el octavo preso político fallecido en custodia desde las elecciones del 28J/2024.

Machado y González urgen: «No hay transición con presos políticos ni libertad mientras persista uno solo». Demandan liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos.

Foro Penal reporta 1.800+ presos políticos post-elecciones. Las 8 muertes incluyen casos como Klaus Ende (nov/2025) por tuberculosis en Tocorón. Familias acampan en Helicoide y Ramo Verde, exigiendo transparencia amid tensiones diplomáticas.