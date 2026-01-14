La Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía de Perú suspendió por seis meses al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez por presuntas infracciones administrativas graves en la acusación por lavado de activos contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, archivada por el Tribunal Constitucional, según resolución publicada este martes.

La medida cautelar aparta preventivamente a Pérez de su cargo como fiscal provincial, impidiéndole ejercer funciones durante ese plazo.

La sanción surge del «caso Cócteles», por supuesta financiación irregular de campañas de Fujimori (2011 y 2016), que enfrentaba hasta 30 años de cárcel. Hace un año, la Corte Superior Nacional anuló el juicio y devolvió el caso a etapa intermedia. Recientemente, el TC ratificó el archivo, al considerar que omitir aportes en declaraciones no era delito entonces.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), busca su cuarta presidencia en elecciones de abril.

Fallas en la imputación

La ANC acusa a Pérez, del desactivado Equipo Especial Lava Jato (Odebrecht), de presentar acusación sin fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios suficientes. Esto compromete «la recta impartición de justicia y el debido proceso».

La suspensión llega una semana tras la disolución de equipos especiales por el fiscal general interino Tomás Gálvez, quien dice que «cumplieron su ciclo». Incluye Lava Jato (casos contra Toledo, García, Humala, Kuczynski) y «Cuellos Blancos» (trama judicial donde Gálvez está implicado).

Gálvez denunció a integrantes de Lava Jato por presuntamente proteger a Odebrecht.