El Gobierno de Bolivia y sindicatos de obreros/campesinos resolvieron el conflicto con el decreto 5516, emitido este martes, que ratifica el retiro de subvenciones a combustibles y elimina disposiciones rechazadas del 5503, permitiendo el fin de protestas y bloqueos.

La norma refleja acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB), abrogando el 5503 de diciembre, pero preservando el fin de subsidios, más incrementos en bonos escolares/ancianos y salario mínimo nacional (de 2.750 a 3.300 bolivianos; 395-474 dólares), como pactó el domingo con el Gobierno de Luis Arce.

Mario Argollo, líder COB (minero), celebró: «Se logró el objetivo; con este decreto y abrogación del 5503, suspendemos inmediatamente todas las medidas de presión».

Diálogo maratónico y compromisos

Sindicalistas se reunieron desde víspera con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hasta madrugada, verificando que el 5516 recoja lo acordado: abrogación en 48 horas y nueva norma.

Lupo resaltó el «diálogo con +160 sectores»: «Mantenemos el fondo del 5503 (fin de subvenciones, estabilidad social), cambiamos la forma; salario mínimo up, arancel cero, reprogramación de deudas. El país desbloqueado; quien insista tiene otra intención».

COB y sindicatos (exaliados de Morales/Arce) protestaron desde hace semanas contra el 5503, que fijó gasolina especial a 6,96 Bs/l (1 USD; +86%), premium 11 Bs (1,58 USD), diésel 9,80 Bs (1,40 USD; +162% vs. subvencionados >20 años). Temían venta de recursos/empresas estatales (Gobierno lo niega).

Bloqueos escalaron; se levantaron progresivamente desde domingo, completos este martes en Cochabamba y Santa Cruz.

El fin de subsidios ahorra 10 millones USD diarios al Estado; precios nuevos vigentes.