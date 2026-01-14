La Unión Europea mostró este martes su «preocupación» por la llamada de la presidenta Xiomara Castro y del Congreso, Luis Redondo, a un nuevo escrutinio de las elecciones de noviembre 2025, y urgió respetar la voluntad popular.

«La UE reitera apoyo al trabajo de instituciones electorales hondureñas y proclamación oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que reconoce a Nasry Asfura como presidente electo legítimo y confirma resultados para Congreso y municipios», dijo la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en comunicado.

El bloque condenó violencia reciente contra políticos y pidió transición pacífica. «La voluntad del pueblo, claramente expresada, debe respetarse. Deseamos trabajar con Asfura y su administración», añadió.

Contexto del decreto controvertido

La UE alude al decreto aprobado viernes en Parlamento por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), propuesto por Redondo y sancionado por Castro, quien sábado pidió recuento «voto por voto».

Esto pese a resultados oficiales del CNE (diciembre), tras comicios del 30 noviembre 2025. Castro había dicho el 18 diciembre respetaría al CNE; Redondo (no reelegido) no los reconoce.

Actas inconsistentes van al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con informe inapelable hasta 20 enero. Redondo amenazó con que Congreso lo haría si CNE no actúa.