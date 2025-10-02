En Yaracuy, la comunidad del municipio Independencia está consternada por un caso en investigación que involucra a un niño de cinco años presuntamente víctima de abuso sexual dentro de una institución educativa local.

Familiares del infante revelaron que la tarde del lunes 29 de septiembre notaron un comportamiento inusual en el menor cuando fueron a recogerlo al preescolar Rafael Zumeta.

El niño estaba inmóvil y sin palabras, separado del resto de sus compañeros y maestros. Al revisarlo, encontraron un líquido en su pantalón que llevó a su traslado inmediato al Hospital Pediátrico Niño Jesús en San Felipe. Médicos detectaron signos compatibles con abuso sexual y observaron dificultades para que el niño caminara debido al dolor.

La víctima, aún hospitalizada, habría mencionado a un hombre relacionado con el episodio durante la indagación. Las autoridades del CICPC encabezan la investigación, acompañadas por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el equipo de bienestar social del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa.

Detectives visitaron el preescolar para recabar evidencias y testimonios, mientras familiares y vecinos expresan su indignación y piden justicia en redes sociales, aunque la escuela sostiene que el hecho no ocurrió en sus instalaciones. El caso continúa bajo análisis y vigilancia de los organismos involucrados.