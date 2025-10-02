Un tramo de la avenida Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, permanece cerrado temporalmente mientras se realizan labores de sustitución de una tubería de aguas negras, colapsada en la Unidad Educativa Colegio Diego de Ordaz I, ubicada a un costado del Centro Comercial Trébol, parroquia Cachamay.

El equipo de Ferrominera Orinoco está a cargo del reemplazo de la antigua cañería de 12 pulgadas por una tubería nueva de mayor capacidad, con la finalidad de prevenir futuros colapsos. Además, instaló dos bocas de visita para optimizar la distribución de las aguas residuales y pluviales que ingresan al sistema de alcantarillado del plantel.

Las labores mantienen cerrado un canal de la doble vía en el sector, lo que ha generado algunas restricciones viales, aunque se prevé que las reparaciones concluyan prontamente.

Esta intervención es de particular importancia, considerando que la escuela acoge a hijos de trabajadores ferromineros, vinculando la acción a la comunidad laborante de la región.

El trabajo refleja el compromiso de Ferrominera Orinoco en la mejora de infraestructuras que afectan no solo los espacios educativos, sino también la calidad de vida de hijos de los ferromineros.

Aquellas personas que utilizan esta importante arterial vial deben tomar las previsiones necesarias; mientras que el transporte público que cubre esta ruta no ha dejado de prestar servicio.