En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Neblina 2025” para la protección del territorio amazónico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) destruyó otro campamento logístico minero, además, aprehendió a un sujeto por poseer oro extraído de manera ilegal.

La FANB, en labores de patrullaje y escudriñamiento en los sectores de Carida, Mina Escondida, Mina Nueva y Mina Mata de Palma, del municipio Atabapo, estado Amazonas, efectuó la aprehensión de un ciudadano venezolano a quien se le incautó 5,7 gramos de material aurífero, producto de la minería ilegal, y 21.7 gramos de azogue (mercurio) utilizado para devastar el ambiente.

Esta información fue suministrada por el GJ. Domingo Antonio Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la FANB en sus redes sociales. Allí indicó que en el procedimiento, los efectivos de la Unidad de Reacción Rápida (Urra) de la Zona Operativa de Defensa Integral Amazonas, localizaron, desmantelaron y destruyeron campamentos con distintos materiales destinados al sostenimiento logístico de las actividades mineras ilegales y la depredación ambiental en el área.

Añadió que además se decomisaron 37 moto bombas de 13 HP, dos molinos, 4.730 metros de manguera de 8 pulgadas de alta presión, 7 tubos de PVC de 5 pulgadas, 210 metros de alfombra para minería, 42 estructuras tipo Tame, dos bidones, dos armamentos de fabricación casera tipo chopo, un arma de fuego tipo rifle, una bolsa con 100 balines de 5.5 mm, cuatro cartuchos sin percutir, cal. 16 mm, un envase contentivo de pólvora, cuatro radios portátiles, 33 envases plásticos para el tráfico de combustible, una tableta, un teléfono celular, una cédula de identidad colombiana y tres bateas.

En el estado Amazonas está totalmente prohibida la explotación minera y de hidrocarburos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico territorial.

«El suelo del territorio nacional no se negocia, no se vende y no podrá ser enajenado. Los parques nacionales y áreas forestales deben ser protegidas por toda la ciudadanía, ya que los mismos se encuentran bajo régimen de protección especial de conservación del Estado venezolano. Ningún grupo humano nacional ni extranjero estará por encima de los intereses del Estado venezolano», añadió el GJ. Hernández Lárez.Dicho procedimiento fue notificado al Ministerio Público. (Prensa Ceofanb )