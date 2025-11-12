Un operativo que llevó a cabo la Policía Nacional Bolivariana en el sector La Shell, parroquia Catedral del municipio Angostura del Orinoco, terminó con la desarticulación de una banda dedicada a la venta y distribución de drogas sintéticas.

Durante un recorrido de saturación y patrullaje, los oficiales observaron a tres individuos con actitud sospechosa, a quienes se les dio la voz de alto para proceder a revisarlos y verificar su documentación.

Tenían en su poder 311 envoltorios de presuntas sustancias estupefacientes: 67 envoltorios de un material azul, presuntamente cocaína; 81 envoltorios de material similar identificado como crispy; y 163 envoltorios cubiertos de papel aluminio, sospechosos de contener crack.

Los detenidos fueron identificados como Héctor José de Jesús Ramírez Gil, de 33 años; Edwar Gregorio Machado, de 26 años; y Yermar José Pereira Barrios, de 47 años.

El trío de distribuidores quedaron a disposición del Ministerio Público para ser presentado en un tribunal de control por varios delitos.

Se pudo conocer que los uniformados luego de procesar a los detenidos continuaron con una serie de operativos en buscar de otros posibles sujetos que guardan relación con la distribución de drogas en la comunidad antes indicada y otras cercanas.