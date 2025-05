Para este sábado 10 de Mayo se estará llevando a cabo en el Auditorio Constanza Verolini de la Universidad Católica Andrés Bello de Ciudad Guayana, la I Jornada de Salud Integrativa «Cuerpo y Mente, Mindfulness en la Medicina del Siglo XXI».

La actividad tendrá jornada de entrada libre y ha sido creada a través de la unión de voluntades por parte de la Fundación Armonía Global, Salud Coherente, Odontoser y la Guía Salud y Vida.

Cabe destacar que además la jornada tiene como propósito común la difusión y profundización del innovador abordaje de la Salud a través de la Medicina Integrativa, haciendo énfasis en la necesidad de tratar a cada persona como el sistema que es, y que, por tanto, la atención que reciba de tener en cuenta elementos multifactoriales, para lograr con ello el restablecimiento de la salud y el necesario bienestar integral, según dieron a conocer los organizadores del evento.

Variadas ponencias

Para cumplir las metas trazadas, la interesante jornada contará con variadas ponencias, en las que destacarán la de la Dra. María Antonella Grisafi con «Corazón y Estrés: cuando las emociones y el estrés afectan la salud cardiovascular».

Grisafi es médico cardiólogo especializada en Rehabilitación Cardíaca y directora de Salud Coherente y Máster Mindfulness.

El tema «Microbiótica y Obesidad» será abordado por la Dra. Luzmila Bastidas, médico cirujano especialista en Medicina Interna.

Por su parte la Lic. Cristina Muzzioti Aray, presentará «Alimentación Balanceada y variada y su relación con la salud Mental», tema que abordará en el marco de su experiencia como Licenciada en Nutrición y Dietética Especialista en Microbiota Intestinal.

También de manera especial, también está pautada la presentación Minffulness en la Medicina del Siglo XXI, que está fijada para ser dictada por la Dra. Elsy Mata Marcano (Maitreya Shanti), reimpulsadora del Mindfulness e impulsadora del Maitrifulness, Máster Trainer PNL e Inteligencia Emocional.

Mindfulness es la capacidad de prestar atención de forma consciente al momento presente, sin juzgar, con curiosidad y aceptación. Es una práctica que busca entrenar la mente para enfocarse en el aquí y ahora, observando pensamientos, emociones y sensaciones sin aferrarse a ellos ni tratar de cambiarlos.

Le corresponderá a la Lic. En Psicología María Quiroz, presentar el tema “Un diálogo entre el cuerpo y la mente”, afianzado en la experiencia que posee la titular, con un diplomado en Neuropsicología Clínica, quien es también formada como psicoterapeuta y abogado especialista Masterando filosofía y criminología con especialidad en Psicología Forense.

Mientras tanto la Odontólogo Joely Duarte, llevará a la audiencia el tema «El Poder del Mindfulness en la gestión emocional del paciente en la consulta odontológica».

Duarte es, además, asesor familiar, Directora de Odontoser y Máster Mindfulness.

Correrá por cuenta de la psicóloga Yamilet Pinto, la puesta en escena del tema «Mindfulness y Terapia Cognitiva: Uniendo Cuerpo y Mente para cultivar bienestar», que contará con la participación como panelistas además, de la Dra. Josefina Pérez, con su «Aplicación del Mindfulness en casos de adultos mayores y en pacientes con Alzheimer; Lic. Mayerlin Franca: “Apego ansioso: como romper con el estrés emocional y la Dra. Ysabel Alvarado y el tema Aplicación del Mindfulness en el paciente crónico y en cuidados paliativos.

Importancia asistencia

La organización del evento dio a conocer que en la actividad se contará con la participación de Huracan’s Dance y tendrá como especial apoyo a Café Amanecer, y en que las ponencias estarán abiertas al público en general, y en el cual se encontrará Médicos Generales y Especialistas en medicina Interna, Cardiología, psicólogos, Especialistas de la Conducta, Especialistas en Talento Humano y Bienestar.

Vale la pena destacar que forman parte del soporte de la importante actividad a celebrarse el mencionado sábado 10 de Mayo, la Fundación Armonía Global, con su base en la cultura de paz, ecología, ecocomunicación y formaciones; la Clínica Salud Coherente, con su programa ‘Latido a latido’, donde a través del Mindfulnee con apoyo de técnicas de biofeedback en Coherencia Cardíaca los pacientes logran entrenar su corazón para mejorar estados de ansiedad y estrés; y Odontoser, que es el centro Odontológico Integral orientado a la atención de la familia, tomando en cuenta la Cavidad Bucal como parte de una parte vital del individuo: y Guía Salud y Vida, que nació para suplir la necesidad de acceso a un directorio médico completo, de fácil manejo y completamente gratis, con amplio contenido de calidad que nutre mental y espiritualmente a los que lo consultan.

Programa

La actividad se cumplirá bajo un programa establecido, el cual ha sido estructurado de la siguiente manera:

8:00 am Apertura del Auditorio

8:20 am Registro de participación

8:20 am Apertura del área stand

8:35 am Bienvenida y Apertura Protocolar. Instalación presídium

8:50 am Corazón y Estrés: Cuando las Emociones y el estrés afectan la salud cardiovascular. Dra. María Antnella Grisafi

9:20 am Microbiótica y obesidad. Dra. Luzmila Bastidas

9:40 am Alimentación balanceada y variada y su relación con la salud mental. Lic. Cristina Muzzioti Aray

10:00 am Mindfulness en la medicina del Siglo XXI. Dra. Elsy Mata Marcano (Maitreya Shanti): Reimpulsadora del Mindfulness e Impulsadora del Matritrifulness.

Participación como panelista de la Dra. Joseina Pérez (Aplicación del Mindfulnee en casos de adultos mayores y en pacientes con Alzheimer y la Dra. Isabel Alvarado (Aplicación del Mindfulness en el paciente crónico y en cuidados paliativos.

11:20 am En diálogo entre el Cuerpo y la Mente. Lic. María Quiroz.

11:45 am El Poder del Mindfulness en la gestión emocional del paciente en la consulta odontológica, Od. Joely Duarte.

12:05 pm Mindfulness y Terapia Cognitiva: Uniendo Cuerpo y Mente para Cultivar el Bienestar. Lic. Yamilet Pinto, sicologa.

12:25 pm Participación como panelista de Lic. Mayerlin Franca. (Apego ansioso: Cómo romper con el estrés emocional.

12:45 pm Entrega de certificados de reconocimiento a ponentes, panelistas y expositores.

12:50 pm Participación de Huracan’s Dance

1:05 pm Mesa de trabajo del panel académico. Conclusiones. Cierre de la jornada.