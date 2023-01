Se debe mejorar la alimentación y de no hacerla, cada persona será responsable de sufrir algún tipo de enfermedad como la Diabetes, pues, cuando se abusa en el consumo de algunos alimentos, los pacientes hipertensos y diabéticos, son afectados porque se le altera el organismo y empieza a presentar problemas de salud.

Dr. Rafael Márquez, coordinador del proyecto o programa Caremt (Cardiovascular, Renal, Endocrino Metabólica y Tabaco), en compañía de la licenciada Iraí Marrero, explicó que las personas deben tomar con seriedad los alimentos que están consumiendo, “aún mantenemos el programa y consultas de diabetes, cuando se detecta esta enfermedad en los pacientes, evitamos sus complicaciones, por ejemplo, que no haya catara, pie diabético, que no haga insuficiencia renal y que no tenga problemas cardiovasculares”.

Incremento en pacientes

El especialista manifestó, que ve con mucha preocupación en muchos pacientes que van a consulta ya empiezan a sufrir de diabetes, “esto se debe al proceso de deterioro en que está la economía venezolana, donde nuestros pacientes están consumiendo mucha Harina Precocida con azucares para tener saciedad en los alimentos, por tanto, he eliminado los productos azucarados en los pacientes”.

Programa en la escuela

También Márquez señaló, que lleva un programa llamado “Ponle Vida a tu Corazón”, en la escuela Santiago Mariño, conjuntamente con los docentes, “ya 12 años llevando la educación desde preescolar, hasta finalizar su periodo primario, además, estos estudiantes llevan lo enseñado a sus hogares, hay que tomar en cuenta lo que se consume, se debe eliminar los productos azucarados”.

Asimismo, informó que lleva una estadística de 1900 pacientes con diabetes Tipo 2, por lo que el municipio Piar es diabético, al igual, es preocupante ver como niños también están sufriendo de esta enfermedad, “invito a las personas visitar a los médicos cuando sienta síntomas como; el colesterol alto e hipertensión, para el chequeo y prevenir a tiempo cualquier enfermedad”, manifestó Márquez.