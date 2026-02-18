La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) alertó este martes sobre un aumento y mayor concentración de riesgo en las elecciones de este año para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Estas, creadas por el Acuerdo de Paz de 2016, garantizan representación política a víctimas del conflicto armado en Colombia.

«Hoy encontramos un total de 103 municipios en algún nivel de riesgo detectado por la MOE, de los cuales 63 están en riesgo extremo, lo que representa un incremento del 45% frente a 2022», afirmó Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Lo dijo al presentar en Bogotá el mapa de riesgo para las legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Las Citrep son 16 distritos electorales por el acuerdo de paz entre Gobierno y FARC, para dar un escaño por zona a víctimas en 168 municipios históricamente violentos.

Las curules de paz se elegirán el 8 de marzo, junto con el Senado y la Cámara para el periodo 2026-2030, cuyas sesiones inician el 20 de julio.

Fraude

El informe de la MOE indica que el 61,3% de los distritos Citrep registra factores de fraude, impulsados por «violencia, presencia de actores armados y economías ilegales», según Rubiano.

En paralelo, un estudio del Instituto Republicano Internacional (IRI) revela que las curules son «ampliamente desconocidas» en los territorios y percibidas como «promesa incumplida», incluso por líderes locales.

«Las curules fueron pensadas para dar voz, pero se quedaron sin eco», dijo una víctima candidata en 2022, citada por el IRI.

Comunidades piden «corregir y fortalecer» estos escaños transitorios, cuyo último ciclo es el de marzo. La MOE urge medidas de seguridad, pedagogía electoral y garantías institucionales para evitar condiciones adversas.