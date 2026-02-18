El Gobierno argentino del presidente Javier Milei limitó este martes la cobertura de las protestas esperadas alrededor del Congreso en los próximos días. Lo hizo al establecer una zona exclusiva para trabajadores de prensa, en el contexto del debate de la reforma laboral en Diputados.

El Ministerio de Seguridad asignó «como zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700», calle aledaña al Congreso, para quienes cubran el dispositivo de seguridad de los días 18, 19 y 20 de febrero.

El anuncio surge tras la convocatoria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a una manifestación este jueves contra la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei. El proyecto, aprobado la semana pasada en el Senado, busca dictamen en comisiones de Diputados este miércoles para su tratamiento esta semana.

La reforma modifica condiciones laborales en un país con alta sindicalización: reduce indemnizaciones por despido, licencias por accidentes, permite no pagar horas extra y limita el derecho a huelga.

La protesta del miércoles pasado frente al Congreso derivó en batalla campal, con balas de goma, gases, piedras y molotovs. Dejó 12 policías heridos y más de 70 manifestantes detenidos.

Por esos hechos, Seguridad denunció «terrorismo» ante la Justicia y este martes, instigación pública y resistencia a la autoridad contra el perfil de Instagram «Pedagogía para la acción». Recomendó a la prensa evitar focos violentos y advirtió: «Nuestras Fuerzas actuarán».

La CGT convocó huelga general de 24 horas para el día del debate en Diputados. Rodolfo Aguiar (ATE) anunció apoyo con marcha: «Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín», tuiteó.

Desde diciembre de 2023, Milei aplica el «protocolo antipiquetes», que prohíbe protestas en calles. La ministra Alejandra Monteoliva anticipó endurecerlo con revisiones de bolsos y prohibición de banderas.