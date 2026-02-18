José Jerí dejó este martes de ser presidente interino de Perú tras un mandato fugaz de cuatro meses. No resistió las sospechas por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y señalamientos de irregularidades en contrataciones de funcionarias recibidas en Palacio de Gobierno.

Este abogado de 39 años, de Somos Perú —partido derechista enfocado en lo municipal—, fue censurado por el mismo Congreso que lo puso en el cargo. Se convierte en el séptimo gobernante caído en una crisis política de casi una década.

Jerí asumió el 10 de octubre como presidente del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), quien había reemplazado al encarcelado Pedro Castillo (2021-2022). Entró al Legislativo en 2021 sustituyendo al inhabilitado Martín Vizcarra (2018-2022), con solo 11.600 votos, y escaló rápido a comisiones, presidencia parlamentaria y Ejecutivo.

Su gestión empezó con una denuncia de violación de fines de 2024, archivada por falta de pruebas biológicas pese a testimonios. Una jueza le ordenó terapia psicosexual; viralizaron sus tuits sobre «sexo» y seguimientos a perfiles eróticos en Instagram. También lo acusaron de enriquecimiento ilícito por supuestos cobros en la Comisión de Presupuesto.

Imitó a Bukele y Noboa con reformas penitenciarias, exhibiciones de presos y emergencia contra bandas, ganando más del 50% de aprobación inicial. Pero a inicios de año estallaron reuniones con empresarios chinos como Zhihua ‘Johnny’ Yang: lo visitó encapuchado en su chifa el 26 de diciembre y en su tienda clausurada el 6 de enero.

Saltaron casos de funcionarias contratadas tras reuniones en Palacio, una tras noche de Halloween. Partidos del Congreso se distanciaron de Jerí ante elecciones generales del 12 de abril, en un país con siete presidentes en diez años.