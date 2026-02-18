Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov. EFE/ Rustem Umerov en Telegram

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos terminaron este martes la primera jornada de diálogos trilaterales en Ginebra. Buscan acercamientos para un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, en un contexto de tensiones por ataques continuos.

Las reuniones, en un salón de hotel en el barrio internacional, trataron aspectos políticos y militares. Continuarán este miércoles, según el negociador ucraniano Rustem Umérov en X, quien detalló trabajo conjunto y por grupos en «cuestiones prácticas y mecanismos para soluciones».

​Por EE.UU., destacaron el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner en la mesa en «U». Rusia envió a Vladímir Medinski; Ucrania, una decena de participantes. Umérov agradeció la «interacción constructiva» y ritmo eficaz de Washington.

El presidente Volodímir Zelenski cuestionó en discurso nocturno los ataques rusos pese al llamado estadounidense a abstenerse de hostilidades —aceptado por Moscú—. Ucrania busca acuerdo «digno y rápido»; acusa a Rusia de priorizar misiles sobre diplomacia duradera.

La delegación rusa evitó declaraciones, alineada con el Kremlin: no esperen noticias en esta jornada inicial de dos días. Principal obstáculo: reparto de Donetsk, donde Rusia controla gran parte y exige cesiones.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR