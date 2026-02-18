Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos terminaron este martes la primera jornada de diálogos trilaterales en Ginebra. Buscan acercamientos para un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, en un contexto de tensiones por ataques continuos.

Las reuniones, en un salón de hotel en el barrio internacional, trataron aspectos políticos y militares. Continuarán este miércoles, según el negociador ucraniano Rustem Umérov en X, quien detalló trabajo conjunto y por grupos en «cuestiones prácticas y mecanismos para soluciones».

​Por EE.UU., destacaron el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner en la mesa en «U». Rusia envió a Vladímir Medinski; Ucrania, una decena de participantes. Umérov agradeció la «interacción constructiva» y ritmo eficaz de Washington.

El presidente Volodímir Zelenski cuestionó en discurso nocturno los ataques rusos pese al llamado estadounidense a abstenerse de hostilidades —aceptado por Moscú—. Ucrania busca acuerdo «digno y rápido»; acusa a Rusia de priorizar misiles sobre diplomacia duradera.

La delegación rusa evitó declaraciones, alineada con el Kremlin: no esperen noticias en esta jornada inicial de dos días. Principal obstáculo: reparto de Donetsk, donde Rusia controla gran parte y exige cesiones.