El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, advirtió que el uso de los activos venezolanos que se encuentran en el extranjero, que considera están haciendo varios opositores, viola los acuerdos alcanzados en octubre pasado, en Barbados, entre el Gobierno y oposición.

«Hay un acuerdo firmando. Si siguen metiéndole mano a dinero que no les pertenece, no solamente están violando la ley, no solamente están cometiendo el delito de robo, violando un mandamiento católico, sino que, además, están violando los acuerdos de Barbados que expresan que no se pueden tocar esos activos que las partes nos ponemos de acuerdo para recuperar», dijo el parlamentario.

Insistió en que, si las personas señaladas, cuyos nombres no facilitó, continúan con su actitud, «no tendrán otro destino que la justicia», por lo que instó a la oposición a cumplir con lo firmado en Barbados, cuando las partes se suscribieron el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos».

El Parlamento —dijo— está enfocado en servir de «puente» para acompañar los temas que atañen a la sociedad, así como la verificación del cumplimiento de los acuerdos, por lo que, «llegado el punto», se presentará un balance de lo cumplido.

Rodríguez sobre negociación con María Corina

Por otra parte, le consultaron sobre una posible negociación con la candidata de la oposición a las presidenciales, María Corina Machado, actualmente inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular, Rodríguez negó que el Gobierno sostenga conversaciones con ella.

El lunes, Machado se comprometió a «hacer todo» en la «compleja negociación» que —aseguró— «se lleva adelante» con el Gobierno de cara a las elecciones, con el fin de que el «interés común» de la población «esté siempre por delante», sin precisar si es ella quien forma parte de las conversaciones en primera persona, o se refería a las que mantiene EE.UU. con el Ejecutivo venezolano.