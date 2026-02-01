El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado que podría «juntar» al chavismo y a la oposición para acercar posturas para una transición democrática en Venezuela.

«Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo», respondió Trump a la prensa a bordo del Air Force One al ser cuestionado sobre si la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a Venezuela.

Trump agregó que Machado «es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo», agregó sobre la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez.

En cuanto al sector petrolero, Trump aseguró que ha cerrado un acuerdo con la India para que adquiera crudo de Venezuela en lugar de petróleo iraní y aseguró que China será «bienvenida» si quiere hacer negocios.

La Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el pasado miércoles ante el Senado que el objetivo último del Gobierno de Trump es lograr una «Venezuela democrática» mediante unas elecciones «libres y justas», pero advirtió que la transición no es cuestión de semanas, sino que durará algún tiempo.

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.