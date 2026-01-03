La tarde de este sábado, el Gobierno de Rusia, se pronunció tras el operativo militar que Estados Unidos implementó por la madrugada en Venezuela y que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Pidió su liberación inmediata y que se generen condiciones para resolver sus problemas a través del diálogo.

El mensaje lo emitió desde la cuenta de X de su Embajada en México donde realizó el llamamiento a la administración de Donald Trump.

En relación con la información confirmada sobre la presencia del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en EE.UU., hacemos un llamamiento decidido al liderazgo estadounidense a que revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa», escribió.

En un mensaje previo, Rusia instó a la nación americana a que se aclarara la situación y aseguró que la acción “constituyen una violaсión inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional”.