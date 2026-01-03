El Consejo de Defensa de la Nación activó este sábado el decreto de Estado de Conmoción Exterior suscrito por el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras los ataques militares de Estados Unidos, informó la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Además, la vicepresidenta, en transmisión nacional de radio y televisión, exigió la inmediata liberación de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, y reiteró que estas acciones de Washington solo buscan apoderarse de los recursos naturales de la nación bolivariana.

«Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela; hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro. Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregárselo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución… Bueno, este Consejo de Defensa la Nación se activa, queda ya establecido, y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas», precisó.

Rodríguez detalló que está previsto que este decreto se ejecute a partir de este momento y llamó al pueblo a mantenerse en calma y en unidad, y cumplir la orden del presidente a la movilización permanente para defender la dignidad del país.