Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Bolívar, denunció a través de redes sociales que este lunes, 23 de enero, funcionarios del Sebin se acercaron a su lugar de residencia para intentar detenerlo.

Para ese momento, Torres se encontraba en la marcha convocada por la sociedad civil, exigiendo mejoras salariales.

«Hoy participando en la marcha, exigiendo justicia, libertad, un salario en dólares, respeto y libertad sindical, vino un funcionario del Sebin a mi casa, donde está mi familia, a intentar detenerme, ¿Por qué no me buscan en la marcha si saben que estoy allí?, porque saben que estoy defendiendo a Venezuela. Yo no he cometido faltas ni delito», expresó Torres, a través de un video compartido desde la cuenta MonitorSaludVE.

Torres, quien también es diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) y trabajador del Hospital Ruiz y Páez, recalcó que hoy se sumó a cientos de venezolanos que reclaman un «salario digno» y la defensa de los derechos humanos.

«No nos van a rendir, porque tenemos derecho a una venezuela libre y de justicia. Basta de amenzas y persecuciones, porque quienes están cometiendo la falta son ustedes, señores del Sebin».