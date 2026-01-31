El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este sábado que el canal privado Venevisión fue sacado del sistema de televisión digital abierta (TDA) y satelital (FTA), dejando a «muchos usuarios» en el país, dijo, sin poder ver la cadena de televisión.

A través de una publicación en X, el SNTP explicó que el sistema TDA es implementado por la estatal Cantv, mientras que el FTA es manejado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y que, sostuvo, «permiten mejor definición y la modernización de la TV nacional».

«Son mecanismos de prueba para migrar la televisión analógica a digital», añadió.

La organización gremial aseguró que con la «supresión de la señal de Venevisión en estos sistemas, especialmente del FTA, muchos usuarios en distintas regiones del país se quedaron sin ver el canal porque las empresas de cable que operan en esos lugares tomaban la señal de satélite».

Además, compartió un video en el que dos periodistas del canal informan a la audiencia que por motivos que desconocen, la señal de Venevisión no está presente en el sistema TDA y FTA.

El SNTP recordó que el pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo referencia al canal privado, luego de la difusión que hicieron sobre las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Cabello, en su programa de televisión semanal ‘Con el mazo dando’, leyó una carta de los llamados «patriotas cooperantes» que rezaba: «escúchame Venevisión, escucha ahí: Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece», en referencia a la exdiputada.

El miércoles, Machado pidió, tras reunirse con Rubio, que haya una «transición real» en Venezuela tras la cual no quede «un sector del régimen en el poder».

Machado salió de la reunión asegurando a la prensa que son «horas y días decisivos» para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como «una de las personas que mejor entiende el hemisferio».