La edición número 26 de los Latin Grammy ya anunció a sus nominados y entre ellos destaca una importante representación venezolana. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Las Vegas.

Aunque Bad Bunny lidera la lista general con 12 nominaciones, los artistas del país también lograron un lugar destacado en la competencia.

Joaquina y Elena Rose: protagonistas de la edición

Joaquina y Elena Rose son las principales representantes de Venezuela este año, ambas con cuatro nominaciones. Las dos compiten en Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Joaquina, reconocida en 2023 como Mejor Nuevo Artista, suma además menciones en Mejor Canción Pop/Rock por “no llames lo mío nuestro” y en Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Elena Rose, por su parte, figura en Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión” y como compositora en Canción del Año por “Palmeras en el jardín”, interpretada por Alejandro Sanz.

Más venezolanos nominados

Otros artistas con dos menciones cada uno son Rawayana, Lasso, Alleh, Akapellah y el director Gustavo Dudamel. Rawayana compite con “Veneka” y “Venga lo que venga”, mientras que Akapellah también figura por “Parriba”, junto al argentino Trueno. Lasso aparece en Mejor Álbum Pop/Rock con Malcriado y en Mejor Canción Pop/Rock con “Lucifer”.

Alleh suma nominaciones en Mejor Nuevo Artista y Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, mientras que Dudamel destaca en el ámbito clásico con Revolución Diamantina, obra que lo coloca en dos categorías en los Latin Grammy.

Tradición y nuevas voces

El cuarteto C4 Trío obtuvo una nominación en Mejor Canción de Raíces por “Aguacero”, en colaboración con Luis Enrique. El rapero Big Soto también figura en la lista con “El favorito de mami”, junto a Eladio Carrión.

Competencia internacional

Además de Bad Bunny, quien lidera con 12 postulaciones, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera destacan con 10 menciones cada uno. La ceremonia promete una noche vibrante donde el talento venezolano buscará hacerse con el reconocimiento internacional.