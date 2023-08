Muchos reclamos en cuanto al problema de oscuridad, mal estado de la vía y falta de recolección de basura continuo, hacen las familias de esa populosa calle del casco central de la Villa del Yocoima, apunta a que la municipalidad, tome cartas en estas debilidades, ya que, están cansadas de padecer las consecuencias que acarrea, no contar con parte de estos servicios indispensables.

María Guzmán, informó que la falta de alumbrado público en esa calle es evidente, lo que complica la situación porque esa vialidad ha sido una salida para los delincuentes al momento de cometer sus fechorías, “tampoco podemos estar en las aceras conversando con los vecinos por el temor de ser víctimas de atracos, la oscuridad en esta zona se presta para muchas cosas”.

La vecina añadió, que los antisociales han visitado su casa en varias oportunidades, “he puesto las denuncias, pero hasta la fecha no he podido recuperar nada de que me llevaron, necesitaos alumbrado en esta calle y recorridos policiales”. También Guzmán resaltó, que otro problema es la acumulación de basura por más de tres semanas, pues, según el aseo urbano pasa una vez por mes y en ocasiones no pasa”.

Bacheo

Asimismo, los vecinos solicitaron un plan de bacheo para la calle Monagas, alegando que, desde hace más de 30 años, no recibe un “cariñito”, con planes de asfaltado y recuperación, “necesitamos mejores servicios básicos, las instituciones públicas del gobierno regional y municipal, están en el deber de dar solución a las dificultades que padecen los habitantes en sus comunidades”, destacaron.