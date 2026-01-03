En un anuncio que ha sacudido el panorama geopolítico global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado a través de su plataforma Truth Social que fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar a gran escala en Venezuela, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según el mensaje publicado por el mandatario, ambos habrían sido ya extraídos del territorio venezolano. Trump detalló que la acción se llevó a cabo en coordinación directa con diversas agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos.

Detalles pendientes y conferencia de prensa

Pese al impacto de la declaración, el gobierno estadounidense no ha proporcionado aún pruebas gráficas o documentos que certifiquen el paradero actual de Maduro. El presidente Trump adelantó que se ofrecerá mayor información en las próximas horas y convocó a una conferencia de prensa oficial a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, Florida.